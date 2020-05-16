НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Медики теперь могут пожаловаться на отсутствие выплат через "Госуслуги"

Соответствующая форма появилась на портале.

66

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Врачи и медработники, работающие с пациентами с коронавирусом, теперь могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат с помощью специальной формы на портале "Госуслуги". Об этом сообщается на сайте Минкомсвязи.

Ранее создать специальный раздел для мониторинга выплат медикам, борющимся с CoViD-19, поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства отметил, что такая мера необходима, чтобы сотрудники медучреждений могли напрямую рассказать о проблемах и получить помощь.

Как сообщал Лайф, Следственный комитет России проверяет сообщения о задержке выплат медикам в нескольких регионах России.

Выбор редакции

Loading...