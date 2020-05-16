Росгвардейцы отслеживают нарушения самоизоляции и масочного режима с помощью аэростата

Видео © Пресс-служба Росгвардии

В Московской области росгвардейцы для отслеживания нарушителей самоизоляции используют высотный комплекс ОКО на базе аэростата, который позволяет наблюдать за территорией в радиусе до пяти километров с высоты до 300 метров.

Фото © Пресс-служба Росгвардии 1 / 2

Отмечается, что, заметив с воздуха нарушение ограничительных мер, сотрудники Росгвардии передают информацию нарядам, которые патрулируют участок, для проведения с гражданами разъяснительных бесед о необходимости соблюдения масочного режима, а также проверки пропусков.