Жительница Красноярска спасла новорождённого бельчонка с ЧМТ. Теперь Хвостик живёт у неё — видео

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Юная жительница Красноярска Марфа спасла новорождённого бельчонка, который выпал из дупла и получил черепно-мозговую травму.

Как стало известно Лайфу, мама девочки гуляла в районе Сопки в лесу вместе с собакой. Четвероногий друг погнался за взрослой белкой, перепрыгнув через крохотного зверька. Женщина подошла поближе и увидела, что на земле под деревом лежит и еле дышит бельчонок. Принеся малыша домой, на семейном совете было принято решение — лечить.

Её дочь Марфа экстренно обратилась в ветеринарную клинику "Лимпопо", где медики поставили диагноз зверьку — черепно-мозговая травма. Новорождённый бельчонок, которого нарекли Хвостиком, по всей видимости упал из дупла и получил травму головы.

— Бельчонка оставили на стационарном лечении для стабилизации. [Врачи ему] поставили все необходимые препараты. Бельчонка кормили специализированной кошачьей смесью, так как самостоятельно ничего не ест, — пояснили в ветеринарной клинике.

В "Лимпопо" добавили, что сегодня зверька выписали на дальнейшее домашнее долечивание. Когда малыш будет себя чувствовать хорошо и начнёт самостоятельно кушать, владельцы Хвостика могут задуматься, отпускать его на волю или содержать у себя дома.

— Ему ещё четыре дня предстоит принимать препараты. Позже, как минимум месяц, Хвостик будет жить дома. Он должен перейти на нормальное питание. <...> Потом его можно будет выпустить в лес, где мы его и нашли. Мы все очень надеемся, что Хвостик поправится и вернётся к своей семье, — рассказала владелица бельчонка Марфа.