Парень нашёл на дороге потерявшегося щенка, но в Сети предупредили, что это совсем другое животное

Пользователь с ником marcy_com обратился к пользователям "Твиттера" с просьбой помочь найти хозяев щенка. Он подобрал животное на дороге неподалёку от посёлка Цукигата, Япония. К посту парень прикрепил фото очаровательного крошечного пушистика.
Пользователи стали активно умиляться усатому малышу, однако никто не предоставил никакой информации о его возможных владельцах. К тому же некоторые и вовсе засомневались в том, что милый четверолапый на самом деле щенок. А пушистик ещё и издавал странные звуки, словно одновременно лаял и мурлыкал.
А разве это не маленький енот?
shocolove2
Видео © Twitter / marcy_com
Это же лиса!
fuuko_wanko
WOW-animals
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Тогда парень решил обратиться к специалистам. И ветеринары подтвердили, что японец приютил не щенка, а дикого лисёнка. Самке всего два месяца, и по каким-то причинам она осталась без мамы. Так как крошка пока не в силах сама позаботиться о себе, а дома таких животных держать нельзя, её отправили в местную "лисью деревню". Там хвостатая, которой дали кличку Луна, будет жить вместе с сородичами под опекой сотрудников.