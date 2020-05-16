"Впервые за девять лет такое". Греки заполонили пляжи Родоса в отсутствие туристов — видео

В Греции после двухмесячного карантина, введённого в стране из-за коронавируса, открылось около 500 пляжей. Однако туристов там сейчас нет, чем с радостью пользуются местные жители, отдыхая на побережье. Россиянка Виктория Вернер (Instagram / vernervika), которая живет на Родосе уже девять лет, показала Лайфу отдыхающих греков.