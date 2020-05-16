Голикова: В России летальность от CoViD-19 в 7,5 раза ниже, чем по миру в целом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности в стране от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру.

В анонсе передачи "Вести недели" на "России-1" ведущий Дмитрий Киселёв задался вопросом, почему у других стран вызывает приступы ревности то, что в РФ такой низкий уровень смертности от CoViD-19.

— Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом, — добавила Голикова.