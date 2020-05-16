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Голикова: В России летальность от CoViD-19 в 7,5 раза ниже, чем по миру в целом

В стране сегодня подтвердили ещё 9200 случаев болезни.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности в стране от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру.

В анонсе передачи "Вести недели" на "России-1" ведущий Дмитрий Киселёв задался вопросом, почему у других стран вызывает приступы ревности то, что в РФ такой низкий уровень смертности от CoViD-19.

Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом, — добавила Голикова.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что российские учёные уже могли испытать на себе вакцину от CoViD-19.

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