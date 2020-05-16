Учёные нашли средство для полной блокировки коронавируса

Американские специалисты из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics рассказали о том, что им удалось найти антитело, которое может полностью заблокировать коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Fox News.

По его данным, учёным удалось исследовать миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на CoViD-19. Специалисты изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения коронавирусом.

Учёные из США также добавили, что принцип действия данного антитела заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из человеческого организма в течение четырёх суток.

— Подчёркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает, — заявил основатель компании Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи.

Однако, как заявили специалисты, исследования были проведены пока только в лабораториях, поэтому начать производство лекарства против коронавируса сейчас невозможно. По словам Джи, в случае применения данного препарата уже не потребуются ограничительные меры и социальная дистанция между людьми.