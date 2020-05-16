Футбол возвращается! Ждём триумфа Левандовски и огненную чемпионскую гонку в Бундеслиге

Уже сегодня, 16 мая, возобновится чемпионат Германии по футболу. Бундеслига первой из европейских чемпионатов с приставкой "топ" решила вернуться и, конечно, без зрителей на трибунах. Вынужденная футбольная пауза началась 13 марта, таким образом, перерыв длился больше двух месяцев. Чемпионат Германии прервался на 25-м туре, и в настоящий момент турнирная таблица выглядит так:

До окончания футбольного сезона в Германии осталось ещё девять туров. И, как мы видим из турнирной таблицы, вопрос чемпионства остаётся открытым. Тем более длительный перерыв и коронавирус внесли свои изменения. Например, Немецкий футбольный союз вынужден был переписать регламент из-за пандемии.

Основные изменения в регламенте — Присутствует на матче не более 322 человек. — Автобусы с игроками, мячи должны регулярно дезинфицироваться. — Запрещаются рукопожатия, командные фото, нажимать пальцами на кнопки лифтов. — Игроки сдают тесты минимум раз в неделю, а судьи — за день до матча. — Всем пришедшим на матч измеряют температуру. — В раздевалке первым переодевается основной состав, затем запасные. — Пресс-конференции проходят виртуально и др.

Из-за такого большого перерыва и неполноценной подготовки страдает форма футболистов. О многом говорит то, что ряд игроков успели получить травмы. Среди них полузащитники "Боруссии" Аксель Витсель и Эмре Джан, также защитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт. В какой кондиции будут находиться футболисты и какую скорость мы увидим на поле, остаётся загадкой... Однако именно это и привносит дополнительную интригу. Ситуация в турнирной таблице может заметно измениться.

Кто фаворит?

Чемпион Германии последних семи лет — "Бавария" — лидирует в турнирной таблице после 25 туров с 55 очками. Их результативность продолжает только расти. В Бундеслиге они забили 73 гола (это лучший на данный момент результат). У мюнхенцев играет и лучший бомбардир нынешнего сезона, многолетний лидер команды Роберт Левандовски.

Однако дортмундская "Боруссия" хорошо треплет нервы баварцам. "Шмели" идут на втором месте с 51 очком. "Боруссия" тоже много забивает в чемпионате — 68 мячей после 25 туров. Догонят и, главное, обгонят ли они мюнхенцев — будет самой главной интригой на ближайшие недели.

Этот сезон ярко проводит "Лейпциг". В турнирной таблице они третьи с 50 очками. Причём проигрывают "быки" меньше всех в чемпионате. В Лиге чемпионов они дошли до четвертьфинала. В спину им дышит и "Боруссия Мёнхенгладбах" (49 очков).

Расписание 26-го тура

Вернётся Бундеслига сразу же рурским дерби: дортмундская "Боруссия" примет гельзенкирхенский "Шальке 04". И это настоящий подарок болельщикам. Российские фанаты смогут в прямом эфире на "Матч ТВ" посмотреть это противостояние, а также игру "Айнтрахта" и мёнхенгладбахской "Боруссии".

16 мая (суббота) "Аугсбург" — "Вольфсбург" (16:30) "Боруссия Д" — "Шальке" (16:30) "РБ Лейпциг" — "Фрайбург" (16:30) "Фортуна Дюссельдорф" — "Падерборн" (16:30) "Хоффенхайм" — "Герта" (16:30) "Айнтрахт" — "Боруссия М" (19:30)

17 мая (воскресенье) "Кёльн" — "Майнц" (16:30) "Унион" (Берлин) — "Бавария" (19:00)