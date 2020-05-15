"Спортивный принцип соблюдён". Наставник "Химок" Юран прокомментировал Лайфу решение РФС

Сегодня стало известно, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией не будет доигрывать чемпионат и фиксирует результаты команд по факту. Но главное, что в следующем сезоне Премьер-лигу пополнят волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки". Именно эти две команды перед вынужденной паузой занимали в турнирной таблице первое и второе места соответственно.

Лайф поговорил с главным тренером ФК "Химки" Сергеем Юраном и выяснил, как наставник относится к решению футбольных чиновников не доигрывать чемпионат и досрочно отправить его команду в элиту российского футбола.

— Это решение не было для меня неожиданным, я готов был к любому развитию событий, — начал разговор Юран. — Даже если бы стали доигрывать чемпионат, то я был уверен, что поставленную задачу по выходу в РПЛ решу. У нас и по календарю благоприятные игры оставались. Понятно, что эти матчи не были бы проходными, но мы были к ним готовы.

— Если бы в чемпионате было сыграно 20–30% матчей, тогда, конечно, спортивный принцип должен присутствовать, но у нас же прошло около 80% календарных игр. Команды, которые ставят задачу выйти в РПЛ, они же её ставят не сейчас, а на начальном этапе чемпионата. И сейчас говорить о неспортивном принципе, думаю, неправильно. Считаю, что он соблюдён здесь. Никто не мешал командам ранее набирать очки и идти во главе турнирной таблицы. Больше скажу, "Ротор" и "Химки" после зимней паузы были в более сложной ситуации, чем наши соперники. "Ротор" принимал "Нефтехимик", который ставит задачу попасть в четвёрку, а после на выезде играл против крепкого "Шинника". Нам же предстояло провести матч с "Томью", командой хорошего уровня, и сыграть с тем же "Нефтехимиком". Если посмотреть на команды, которые находятся ниже нас, то при всём уважении к ним встречались они с аутсайдерами. Так что здесь не надо ни на кого пенять.

— На мой взгляд, эти два матча после зимней паузы были для нас определяющими, чтобы вернуть команду в Премьер-лигу. Тут нужно отметить, что на кубковые матчи было потрачено много сил и эмоций. Было сложно, но мы сумели с этим справиться.

Юран уверен, что в Премьер-лиге его парни проявят характер и дадут бой признанным лидерам отечественного футбола.

— Я максималист. Даже с этим составом мы мальчиками для битья не будем в Премьер-лиге. Я вижу команду, вижу игроков, потенциал. У нас средний возраст 23–24 года. До этого они проходили и "Рубин", и "Оренбург" в Кубке России. Игроки показывают, что могут конкурировать в Премьер-лиге. Понятно, что, может, сложновато нам будет с ведущими командами, но это не значит, что топ-клубам будет просто с нами. Здесь самое главное, что у нас в команде многие футболисты голодные до побед. В Премьер-лиге никто из них не играл. Я им всегда говорю, что для вас открывается дорога в ведущие клубы, всё зависит только от вас. Этот фактор станет определяющим. Их даже настраивать не нужно будет, они сами всё понимают, — резюмировал специалист.

Также Юран обратился к болельщикам.