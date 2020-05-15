"Чертаново" и "Торпедо" остались за бортом по вердикту РФС. Лайф спросил клубы о справедливости решения

РФС объявил о возобновлении Российской премьер-лиги 21 июня. При этом Футбольная национальная лига завершается досрочно. В связи с этим было принято решение, что команды, занявшие 15-е и 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, вылетают в ФНЛ, а два первых клуба ФНЛ ("Ротор" и "Химки") выходят в высший дивизион. В этой ситуации обиднее всего "Чертаново" и "Торпедо", которые лишаются шансов побороться за выход в РПЛ, так как стыковые матчи отменены.

Положение команд: 1. "Ротор" — 56 (очков). 2. "Химки" — 54. 3. "Чертаново" — 54. 4. "Торпедо" — 53.

Лайф спросил мнение у этих двух команд, которые стали жертвами обстоятельств. Директор "Чертаново" Николай Ларин, молодая команда которого просто покорила всех, был ожидаемо немногословен.

— Знаете, я привык высказывать своё мнение, но не привык обсуждать решение руководства. Других комментариев от меня не будет, — сказал Ларин.

В "Торпедо", за которым тоже фанаты активно следили во многом из-за тренера Сергея Игнашевича, комментировать решение РФС отказались.

— Вечером будет официальное заявление на сайте клуба с прямой речью президента Елены Еленцевой. Других комментариев на данный момент не будет, — сообщили в пресс-службе клуба Лайфа.