Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон

Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав национальной команды на следующий сезон. В женском одиночном катании в список попали Алина Загитова, Алёна Косторная, Евгения Медведева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, сообщается на сайте ФФККР. В резерве числятся Анастасия Гулякова, Софья Самодурова и Ксения Синицына.

Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она пропустила чемпионаты России и Европы. Евгения Медведева приехала на национальное первенство в Красноярск, но вышла на лёд только в короткой программе, затем у неё случилась проблема с коньком, из-за которой она снялась с турнира.