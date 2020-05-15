Победа над "Манчестер Юнайтед" и финал еврокубка. Легендарный "Ротор" — снова в элите

Сегодня на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято единогласное решение досрочно завершить сезон футбольной национальной лиги. Традиционных матчей плей-офф между худшими клубами РПЛ и лучшими ФНЛ не будет: в элитный дивизион (при условии прохождения процедуры лицензирования, конечно) отправятся клубы, занявшие первые два места. А это волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

Для российского футбола "Ротор" — это невероятно знаковый клуб. Ещё в те времена, когда о победах "Зенита" и ЦСКА в Кубке УЕФА приходилось только мечтать, именно волгоградцы дарили всей стране опьяняющее чувство футбольного превосходства над европейскими грандами.

Шлагбаум для "Манчестер Юнайтед" и финал кубка Интертото

Расцвет волгоградского "Ротора" пришёлся на девяностые годы прошлого века. Именно тогда команда с завидной регулярностью брала медали чемпионата России: два серебра и бронза. Но гораздо ярче болельщикам запомнились еврокубковые кампании волгоградцев — они стали поистине легендарными.

Дебют получился мощнейшим: в сентябре 1994 года "Ротор" на переполненном домашнем стадионе ужалил грозный французский "Нант", который в том сезоне выиграл чемпионат страны, опередив "Лион" и ПСЖ. Волгоградцы выиграли со счётом 3:2, победный мяч забил лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников.

Правда, во Франции у "Ротора" забить не получилось, а вот "Нант" сделал это трижды, уверенно пройдя в следующую стадию турнира.

В следующем году жребий уготовил для "Ротора" испытание помощнее — легендарный английский "Манчестер Юнайтед". Причём команда Фергюсона тогда была в полной боевой готовности. Во-первых, "дьяволы" выходили на матчи с "Ротором" в ранге действующих чемпионов Англии. Во-вторых, сэр Алекс не берёг силы ведущих игроков, все они были на поле: Шмейхель, Невилл, Кин, Гиггз, Скоулз, Бекхэм — эти фамилии знает каждый футбольный фанат в мире. Но осенью 1995 года пришлось запомнить ещё парочку: Нидергаус и Веретенников. Причём на этот раз гол лучшего бомбардира российского футбола оказался победным: "Ротор" прошёл лучшую команду АПЛ за счёт голов за "Олд Траффорд", а вот "Юнайтед" в Волгограде не забил ни разу (2:2 по сумме двух встреч в 1/16 Кубка УЕФА сезона 1995/96).

Этот матч для многих отечественных болельщиков до сих пор остаётся самым ярким примером самоотверженной и по-настоящему классной игры наших клубов против топ-команд мирового футбола. Шикарный дриблинг Нидергауса и пушечный выстрел Веретенникова тогда ошарашили всю Европу. "Манчестер" в итоге обстучал весь каркас ворот и всё-таки сравнял счёт, но этого было мало. Причём второй гол "Юнайтед" пришёлся на самые последние минуты встречи, и забил его не кто иной, как голкипер Петер Шмейхель, — ещё одна причина вспоминать об этой игре.

В 1/8 финала "Ротор" вылетел из турнира от "Бордо", но и это не было последним словом легендарной команды. В следующем году волгоградцы играли в Кубке Интертото и остановились в шаге от трофея! В финале турнира "Ротор" и "Генгам" завершили два матча с общим счётом 2:2, но победителями стали французы, потому что сумели забить гол на чужом поле.

Победа над "Генгамом" в первой игре — по сути, дембельский еврокубковый аккорд легендарного "Ротора". У клуба ещё было пару еврокампаний, но такими успешными они уже не становились.

Закат эпохи и новая эра

С приходом нового тысячелетия начался постепенный закат эпохи "Ротора". Команда из медальной тройки скатилась в середину турнирной таблицы, о еврокубках приходилось только мечтать. Всё дошло до того, что в 2004 году команда вылетела из Премьер-лиги, а в 2005-м лишилась профессионального статуса. С тех пор "Ротора" не было в элите российского футбола. Клуб пытались возрождать, но он шатался по низам: второй и первый дивизионы, ЛФЛ, ПФЛ.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов