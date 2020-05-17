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Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Их обяжут пройти 14-дневный карантин.

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Фото © Pikrepo

Кабмин РФ разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией, — говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что все прибывшие из-за рубежа будут находиться под наблюдением медиков, а также пройдут двухнедельный карантин.

Напомним, ранее московский футбольный клуб "Локомотив" официально заявил о смене главного тренера Юрия Сёмина. Вместо него команду будет тренировать сербский специалист Марко Николич.

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