Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Кабмин РФ разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства.
— Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией, — говорится в тексте распоряжения.
Отмечается, что все прибывшие из-за рубежа будут находиться под наблюдением медиков, а также пройдут двухнедельный карантин.
Напомним, ранее московский футбольный клуб "Локомотив" официально заявил о смене главного тренера Юрия Сёмина. Вместо него команду будет тренировать сербский специалист Марко Николич.