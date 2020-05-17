Обама — о пандемии коронавируса в США: Руководство страны не ведает, что творит

Экс-президент США Барак Обама заявил, что ситуация со вспышкой коронавируса в стране свидетельствует о том, что американские власти не понимают, что делают. Об этом сообщает The New York Times.

— Эта пандемия больше, чем что-либо ещё, полностью и окончательно, опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают. Многие из них даже не притворяются ответственными, — сказал Обама в видеообращении к американским выпускникам.

Бывший президент отметил ухудшение ситуации с экономическим и расовым неравенством. Газета расценила обращение Обамы к молодёжи как выпад в адрес администрации Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в стране.