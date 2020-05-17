Более 27 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечилось ещё 1458 пациентов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
— Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1458 человек, — сообщила Ракова.
За всё время побороть болезнь удалось 27 490 москвичам.
Напомним, в Москве стартовала программа тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. По словам мэра города Сергея Собянина, через две-три недели пройти исследование сможет любой желающий. Около двух тысяч москвичей уже сдали анализ, который позволяет выявить бессимптомных носителей болезни и тех, кто уже переболел.