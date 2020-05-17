Воробьёв: Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений к 18 мая

К 18 мая Московская область будет соответствовать трём критериям, которые обязательны для частичного запуска экономики. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
— Есть три показателя, которые позволяют нам запустить определённые части экономики. Коэффициент распространения заболевания должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы запускаем их каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трём показателям будем соответствовать к понедельнику, — сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".
Губернатор подчеркнул, что "открывать сразу всё" власти Подмосковья не имеют права.
Напомним, ранее Воробьёв рассказал о "высоких показателях" госпитализации с коронавирусом в Подмосковье. Ежедневно в регионе в стационар попадает от 600 до 750 человек с CoViD-19. В то же время, по словам губернатора, в области наблюдается активный рост числа выздоровевших пациентов.