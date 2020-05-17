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Воробьёв: Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений к 18 мая

По его словам, "открывать сразу всё" власти региона не имеют права.

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Фото © Pixabay

К 18 мая Московская область будет соответствовать трём критериям, которые обязательны для частичного запуска экономики. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Есть три показателя, которые позволяют нам запустить определённые части экономики. Коэффициент распространения заболевания должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы запускаем их каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трём показателям будем соответствовать к понедельнику, — сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

Губернатор подчеркнул, что "открывать сразу всё" власти Подмосковья не имеют права.

Напомним, ранее Воробьёв рассказал о "высоких показателях" госпитализации с коронавирусом в Подмосковье. Ежедневно в регионе в стационар попадает от 600 до 750 человек с CoViD-19. В то же время, по словам губернатора, в области наблюдается активный рост числа выздоровевших пациентов.

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