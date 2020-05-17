В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от коронавируса

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для окончательной оценки смертности от коронавирусной инфекции необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе. Об этом ведомство заявило РБК в ответ на публикацию статьи агентства Bloomberg, в которой говорится, что в РФ якобы неправильно считают количество жертв от CoViD-19.
— В целом оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчётов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса, — рассказали в организации.
Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg поменяло заголовок материала о смертности от коронавирусной инфекции в РФ. Это произошло после критики в их адрес со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Первоначально статья называлась "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Российский дипломат заявила, что в "миропорядке, где Bloomberg публикует статьи с такими заголовками, не всё в порядке". После этого агентство изменило заголовок на "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских", однако 16 мая заголовок данной статьи вновь поменялся. Теперь она называется "Эксперты задаются вопросом насчёт российских данных о смертности от CoViD-19". Сообщается, что заголовок был изменён, потому что авторы материала "ставят под сомнение методологию статистики" по количеству летальных исходов из-за коронавируса в России.