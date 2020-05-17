В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от коронавируса

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для окончательной оценки смертности от коронавирусной инфекции необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе. Об этом ведомство заявило РБК в ответ на публикацию статьи агентства Bloomberg, в которой говорится, что в РФ якобы неправильно считают количество жертв от CoViD-19.

— В целом оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчётов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса, — рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg поменяло заголовок материала о смертности от коронавирусной инфекции в РФ. Это произошло после критики в их адрес со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.