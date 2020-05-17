Более 40 врачей погибли от коронавируса в Дагестане

С начала вспышки коронавируса на территории Дагестана более 40 медицинских работников скончались от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

— По коллегам — более 40 [погибших]. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики, — сказал он в ходе интервью с блогером Русланом Курбановым.

Он уточнил, что в республике количество пациентов с пневмонией и коронавирусом считается отдельно, поскольку нет лабораторного подтверждения наличия заболевания. По его словам, протоколы безопасности в обоих случаях соблюдаются одинаковые, так что разницы в терапии нет.

Гаджиибрагимов отметил, что семьям родственников медицинских работников, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, будет выделена материальная помощь в размере 2,7 миллиона рублей. А медики, здоровью которых был нанесён вред, получат от 688 тысяч до двух миллионов.