В Китае за сутки коронавирусом заразилось пять человек

Китайские врачи за минувшие сутки зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 12 бессимптомных носителей.

Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело восемь пациентов, никто не умер.

Сообщается, что три из пяти случаев являются локальными, они были выявлены в провинции Цзилинь, ещё два ввозные – в Тяньцзине и автономном районе Внутренняя Монголия.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1700 ввозных случаев заболевания коронавирусом, 40 человек всё ещё болеют, 1656 пациентов выздоровели.

— Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 947 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 86 человек (10 человек находятся в тяжёлом состоянии), 78 227 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, — говорится в сообщении ведомства.