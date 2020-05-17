В Китае за сутки коронавирусом заразилось пять человек

Китайские врачи за минувшие сутки зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 12 бессимптомных носителей.
Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело восемь пациентов, никто не умер.
Сообщается, что три из пяти случаев являются локальными, они были выявлены в провинции Цзилинь, ещё два ввозные – в Тяньцзине и автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1700 ввозных случаев заболевания коронавирусом, 40 человек всё ещё болеют, 1656 пациентов выздоровели.
— Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 947 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 86 человек (10 человек находятся в тяжёлом состоянии), 78 227 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, — говорится в сообщении ведомства.
С 1 апреля китайские власти публикуют данные о тех случаях, когда болезнь протекает без симптомов. За последние сутки выявлено 12 таких случаев, один из которых ввозной, остальные локальные. За минувшие сутки выпущено из карантина 58 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких явных симптомов не было. Под наблюдением медиков остаётся 515 бессимптомных носителей.