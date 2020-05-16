Врач рассказала, как готовиться к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных российских медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала о том, как людям правильно подготовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила Пятому каналу.

— Для того чтобы взять кровь из вены, не требуется специальной подготовки, только общие требования к взятию этого анализа. Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы. Чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток, — отметила специалист.

По словам Панкратовой, сдавать тест можно как в государственной больнице, так и в частной медицинской лаборатории. Однако наиболее важным является состояние здоровья человека перед сдачей анализов.

— Если у вас есть признаки ОРВИ, то в обязательном порядке надо обратиться в участковую поликлинику, вызвать врача на дом, и он проведёт обследование пациента и назначит анализы, — подчеркнула она.