В ВОЗ сообщили, что число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала свежие данные о числе жертв коронавирусной инфекции в мире.

С начала эпидемии на планете от CoViD-19 скончалось 302 059 инфицированных. За последние сутки коронавирус выявили у 86 827 человек, летальных исходов за день — 4940. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения данной инфекцией в мире составляет 4 425 485 человек.

Сообщается, что наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 1 909 483.