В Удмуртии от коронавируса умер экс-председатель комитета Совфеда Виктор Шудегов

В Удмуртии от коронавирусной инфекции скончался бывший председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов. Об этом сообщили на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия".

— 16 мая ушёл из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Госдумы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Региональное отделение выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Евграфовича , — говорится в сообщении.

Виктор Шудегов в начале 2000-х занимал пост председателя Госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С апреля 2001 года был представителем Правительства Удмуртии в Совете Федерации России. С 2002 по 2007 год являлся председателем Комитета Совфеда по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. С декабря 2007 года Шудегов занимал пост заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию.