"Жёлтые жилеты" впервые вышли на акцию протеста после снятия ограничений во Франции

Во Франции сторонники протестного Движения жёлтых жилетов вышли на улицы городов страны в первую субботу после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Наибольшей акция протеста получилась в городе Монпелье, где собралось 350 человек. Сообщается, что в ходе потасовки с полицейскими получила травмы одна женщина. Стоит отметить, что многие из тех, кто пришёл на митинг, были в защитных масках из-за пандемии коронавируса.

В Лионе в протестах участвовало около 300 человек, в Сен-Назере — 130, а в Бордо на улицы вышло примерно 50 человек. В Тулузе и Нанте несколько групп активистов вышли на акцию протеста, однако полиция их сразу оштрафовала, после чего митингующие разошлись.

Власти регионов Франции заявляют, что подобные акции незаконны из-за введённых в стране мер против распространения коронавирусной инфекции. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер также сообщил, что на улице запрещены собрания численностью более десяти человек.