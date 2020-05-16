Как в лихие девяностые. Администратор автосервиса протаранил "Жигулями" грабителей на BMW

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Настоящая криминальная драма (как в лихие 90-е) развернулась в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно Лайфу, в ночь на 16 мая четверо преступников подъехали на автомобиле BMW к автосервису и с пистолетами в руках ворвались в помещение.

Злоумышленники украли металлический ящик и уже собирались скрыться с места преступления, как вдруг им помешал 22-летний администратор соседнего сервиса "Сам-автомастер".

Молодой человек сел за руль своего автомобиля ВАЗ и протаранил грабителей, которые пытались скрыться на иномарке. Несмотря на полученные повреждения, разбойники всё-таки погрузили ящик в багажник, сели в машину BMW и скрылись в неизвестном направлении.

В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские разыскивают злоумышленников и устанавливают все детали и обстоятельства происшествия. На данный момент известно лишь то, что госномера на машине были ложными. Также остаётся загадкой содержимое ящика, за которым приехали грабители.