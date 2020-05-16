Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение режима самоизоляции

Полиция задержала в Москве за нарушение самоизоляции актрису Агату Муцениеце и ещё двух человек, которые вышли на акцию протеста против строительства на Берёзовой аллее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При этом, по данным агентства, артистку правоохранители отпустили, а вот её знакомых отвезли в отдел внутренних дел "Левобережный" и составили в отношении них протоколы об административном правонарушении по статье 3.18.1 КоАП Москвы "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности".

Задержанным Анатолию Булатову и Ольге Андреевой грозит штраф в размере четырёх тысяч рублей. Однако они не согласны с этим и собираются отстаивать свою позицию в суде, рассказал их адвокат Дмитрий Захватов.

При этом в своём микроблоге в социальной сети "Инстаграм", где последние недели Муцениеце откровенничает с подписчиками (в первую очередь о своём разводе с актёром Павлом Прилучным), она выложила несколько публикаций, посвящённых незаконной стройке, которая нарушает территориальное планирование района, поскольку на её месте должны были возвести три дома и детский сад, а не восемь 35-этажных домов.

Также среди всего прочего актриса поделилась с фолловерами свежей информацией относительно расторжения брака с мужем. По её словам, документы о разводе уже находятся в суде и больше связывать себя хоть чем-то с бывшим супругом она не хочет.

— Все вопросы касаемо человека на букву П — уже не ко мне, — поставила точку Муцениеце.

Напомним, ранее Муцениеце жаловалась на то, что её избил супруг. Также актриса рассказывала, что во время самоизоляции Прилучный пил не просыхая и срывался на ней и детях — выбросил её телефон в окно и стал выгонять семью из дома. Не выдержав насилия, Агата приняла решение уехать вместе с сыновьями на другую квартиру.