Трансляция "специального" Евровидения-2020 началась

Началась трансляция специального шоу "Евровидение: Европа зажигает свет", которое организаторы мероприятия представляют вместо отменённого ежегодного песенного конкурса. Её можно посмотреть здесь .

В программе покажут тридцатисекундные выступления артистов, заявленных на этот конкурс в 2020 году. Также в шоу появятся участники прошлых лет. Россию представляет группа Little Big с хитом Uno.