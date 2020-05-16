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Трансляция "специального" Евровидения-2020 началась

Россию представляет группа Little Big с хитом Uno.

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Фото © Евровидение

Началась трансляция специального шоу "Евровидение: Европа зажигает свет", которое организаторы мероприятия представляют вместо отменённого ежегодного песенного конкурса. Её можно посмотреть здесь.

В программе покажут тридцатисекундные выступления артистов, заявленных на этот конкурс в 2020 году. Также в шоу появятся участники прошлых лет. Россию представляет группа Little Big с хитом Uno.

Напомним, Евровидение-2020 впервые в истории международного конкурса перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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