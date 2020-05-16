Около двух тысяч москвичей уже сдали тест на антитела к коронавирусу

В Москве началось бесплатное тестирование граждан на выявление иммунитета к коронавирусной инфекции. На данный момент анализ уже сдали около двух тысяч жителей столицы, сообщается на официальном портале Правительства Москвы.

Забор крови проходит в специальных пунктах, расположенных в 30 городских больницах во всех округах Москвы. Сообщается, что каждые три дня планируется приглашать примерно 70 тысяч человек для проведения анализов.

Очередей удаётся избегать благодаря предварительной записи. Граждане, которые случайным образом были выбраны для проведения исследования, получают СМС-сообщение или письмо по электронной почте. Там даётся ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови — запись доступна в течение трёх дней.

Специальные пункты для проведения анализов работают ежедневно с 08:00 до 20:00. В назначенное время гражданин должен прийти в пункт, имея при себе полис ОМС и паспорт.