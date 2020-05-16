В Турции внутренний туристический сезон может начаться 28 мая

В Турции планируют открыть туристический сезон для жителей страны с 28 мая. Такое заявление сделал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.
— Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнётся движение во внутреннем туризме. Судя по статистике [распространения коронавирусной инфекции в Турции], авиаперелёты внутри страны могут начаться в конце мая, — рассказал министр в эфире местного телеканала NTV.
Кроме того, как отметил Эрсой, международные рейсы в Турцию могут возобновиться в июне, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Министр считает, что международный туризм может начаться во второй половине июня.
Всего на данный момент коронавирусом заболело более 146 тысяч человек, выздоровело 106 133, 4055 инфицированных скончались.
Ранее сообщалось, что с 20 мая гражданам 31 страны, в том числе России, можно будет приезжать в Турцию для получения необходимых медицинских услуг.