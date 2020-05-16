В Турции внутренний туристический сезон может начаться 28 мая

В Турции планируют открыть туристический сезон для жителей страны с 28 мая. Такое заявление сделал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

— Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнётся движение во внутреннем туризме. Судя по статистике [распространения коронавирусной инфекции в Турции], авиаперелёты внутри страны могут начаться в конце мая, — рассказал министр в эфире местного телеканала NTV.

Кроме того, как отметил Эрсой, международные рейсы в Турцию могут возобновиться в июне, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Министр считает, что международный туризм может начаться во второй половине июня.

Всего на данный момент коронавирусом заболело более 146 тысяч человек, выздоровело 106 133, 4055 инфицированных скончались.