Московские пожарные в горящей квартире нашли тело пожилой женщины с признаками убийства

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в квартире на западе Москвы обнаружили труп пожилой женщины, на котором видны признаки насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— При тушении квартиры обнаружен труп. На теле имеются признаки насильственной смерти, — приводит агентство слова собеседника.

По данным журналистов, погибшей является пожилая женщина, а возгорание началось вследствие поджога, который был организован для того, чтобы скрыть следы преступления.