"Я их шуганул". Работник автосервиса рассказал, как решился пойти на таран вооружённых грабителей

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Сотрудник автомастерской в Выборгском районе Санкт-Петербурга, решивший взять на таран неизвестных мужчин с оружием, которые пришли грабить организацию, рассказал Лайфу, как разворачивались недавние события.

— Я оттуда отлетел сюда, там их шуганул и отъехал. Потом уже с буксом и отсечкой вон туда бух, — рассказал на видеозаписи мужчина.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге группа вооружённых мужчин на автомобиле BMW организовала ограбление автосервиса. Злоумышленники забрали добычу — железный ящик и уже собирались уезжать, однако в ход ограбления ненадолго вмешался 22-летний администратор, который сел за руль своего автомобиля и протаранил нападавших.

Помешать ходу преступления мужчина особо не смог, грабители в конечном итоге смогли сложить награбленное в багажник и уехать. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют содержимое ящика, который был украден.