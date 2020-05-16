Названа самая популярная марка машин у москвичей в 2020 году

В Москве самой популярной маркой автомобиля является KIA. Таких машин в столице более 572 тысяч, это примерно 16% от общего количества транспортных средств в городе. Как передаёт ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

— Нашли самый популярный автобренд в Москве и составили топ-10 марок. В Москве порядка 3,5 миллиона автомобилей, около 16,3% автомобилей в Москве KIA — их в городе более 572 тысяч. Пятые по популярности — отечественные ВАЗы. На десятом месте Skoda — 273 тысячи автомобилей, — рассказали в пресс-службе.