"Снесло так снесло". Пёс взорвал Сеть своими прыжками на батуте

В Интернете появилось видео, как в Великобритании собака по кличке Рио прыгает на батуте. Ролик был опубликован в "Ютубе", пользователи по достоинству оценили трюки пса.

На данный момент видео уже посмотрело более 279 тысяч человек. На кадрах видно, что собака породы лерчер сначала долго и игриво плещется в воде, а потом бежит к батуту, на котором энергично прыгает.

Сообщается, что псу всего семь месяцев, а батут был куплен семьёй для внуков. Сначала собака вовсе не интересовалась им, однако спустя некоторое время её нельзя было оторвать от батута. Хозяева животного говорят, что за три месяца Рио использовал батут больше, чем дети за четыре года.