Собаки слушаются только человекоподобных роботов — видео

На онлайн-конференции Human-Robot Interaction показали, как роботов воспринимают собаки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации вычислительной техники. По опубликованным данным, специалисты Йельского университета провели эксперимент с участием в общей сложности 34 домашних собак. Задачей испытания было проверить, будут ли животные выполнять команды роботов. В каждом случае один называл кличку собаки и говорил: "Сидеть". Однако часть испытуемых слышали это из обычной колонки, а другие — от человекоподобного робота Nao. При этом голос и интонация были одинаковыми, а рядом всегда были хозяин и экспериментатор.
В итоге собаки слушались только Nao. На отснятом видео можно заметить, что они никак не реагировали на голос из колонки, а вот на зов человекоподобного робота сразу поворачивались. Более того, показано несколько случаев, когда они послушно садились после того, как машина произносила требование Sit! — "Сидеть!".
Учёные уверены, что именно внешний вид дающего команду сыграл здесь главную роль и собаки выполняли команды робота благодаря его схожести с человеком. По их мнению, похожее психологическое воздействие андроиды оказывают и на людей.