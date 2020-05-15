Собаки слушаются только человекоподобных роботов — видео

На онлайн-конференции Human-Robot Interaction показали, как роботов воспринимают собаки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации вычислительной техники. По опубликованным данным, специалисты Йельского университета провели эксперимент с участием в общей сложности 34 домашних собак. Задачей испытания было проверить, будут ли животные выполнять команды роботов. В каждом случае один называл кличку собаки и говорил: "Сидеть". Однако часть испытуемых слышали это из обычной колонки, а другие — от человекоподобного робота Nao. При этом голос и интонация были одинаковыми, а рядом всегда были хозяин и экспериментатор.