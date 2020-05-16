Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России

Агентство Bloomberg поменяло заголовок материала о смертности от коронавирусной инфекции в России. Это произошло после критики в их адрес со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Первоначально статья называлась "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней говорится о том, что российские власти якобы неправильно считают количество жертв от CoViD-19.

После этого представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в "миропорядке, где Bloomberg публикует статьи с такими заголовками, не всё в порядке". По её мнению, против России была развёрнута дезинформационная кампания, связанная с пандемией коронавируса. В качестве примера дипломат привела заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил РФ и Китай в распространении недостоверной информации для того, чтобы изменить миропорядок.

Позже Захарова сообщила, что заголовок изменён на "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". Спикер МИДа предположила, что агентство "осознало, что заголовок жуткий".