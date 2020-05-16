Италия в июне отменит карантин для туристов из Европы

Начиная с 3 июня правительство Италии намерено возобновить международное сообщение с другими государствами Европейского союза и разрешить свободное пересечение границы для граждан ЕС, а также отменить обязательный двухнедельный карантин для европейских туристов. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

— С 3 июня можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию. Это создаст условия для возобновления туризма, — сказал он.

Конте отметил, что ближе к этой дате специалистами будет проведена оценка эпидемиологической ситуации, на основании которой станут приниматься дальнейшие решения. Он уточнил, что начиная с 18 мая в Италии будет ограничено перемещение между районами. Но внутри них с этого дня жители могут перемещаться свободно.

— Можно будет выходить из дома по любой причине без объяснений. Можно поехать в горы, на море, к озеру, встретиться с друзьями, — подчеркнул премьер.

Он также подтвердил, что с этой даты в стране возобновится работа магазинов розничной торговли, салонов красоты, баров, а также всего того, что было закрыто из-за угрозы распространения коронавируса. Однако Конте подчеркнул, что организации откроются, только если статистика заболеваемости будет под контролем и при условии соблюдения всех мер