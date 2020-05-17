Переболевшая коронавирусом телеведущая рассказала о "самых страшных часах в жизни"

Ведущая телеканала НТВ Анна Янкина, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, рассказала, как протекало заболевание у неё, а также у её супруга. Об этом она поделилась в эфире передачи "Центральное телевидение".

По словам ведущей, сначала заболел её муж, однако компьютерная томография (КТ) не выявила поражения лёгких. Янкина подчеркнула, что в этом и заключается коварство коронавируса, потому что осложнения развиваются очень быстро.

Ведущая также добавила, что у неё не было серьёзных симптомов — ни высокой температуры, ни кашля. Известно, что она переболела двусторонней пневмонией, но это считается лёгкой формой заболевания данным вирусом. От тяжёлой ведущую и её мужа, по словам Янкиной, спасло то, что они вовремя начали лечение.

Самыми страшными часами жизни для телеведущей, по её признаниям, было то, что они с мужем переболели с маленьким ребёнком на руках, однако младенец, к счастью, не заразился.