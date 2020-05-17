В МВД рассказали, по какой статье наказывают нарушителей самоизоляции

В МВД России заявили, что нарушители режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Об этом сообщает ТАСС.

В данном случае речь идёт о статье 20.6.1 КоАП РФ, которая направлена на обеспечение функционирования режимов повышенной готовности либо ЧС, при введении которых все граждане и организации, находящиеся на соответствующей территории, обязаны соблюдать определённые правила поведения. При этом дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей российских регионов о введении режима повышенной готовности, в частности в связи с коронавирусом.

— Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определённые территории, поездок на личном и общественном транспорте, покидания жилища при отсутствии отдельно оговорённых исключительных обстоятельств расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность по ст. 20.61 КоАП РФ, — рассказали в полиции.

По этой статье гражданину может быть выписано предупреждение или штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение по данной статье штраф составит от 15 до 50 тысяч рублей.