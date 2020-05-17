В МВД рассказали, по какой статье наказывают нарушителей самоизоляции

В МВД России заявили, что нарушители режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Об этом сообщает ТАСС.
В данном случае речь идёт о статье 20.6.1 КоАП РФ, которая направлена на обеспечение функционирования режимов повышенной готовности либо ЧС, при введении которых все граждане и организации, находящиеся на соответствующей территории, обязаны соблюдать определённые правила поведения. При этом дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей российских регионов о введении режима повышенной готовности, в частности в связи с коронавирусом.
— Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определённые территории, поездок на личном и общественном транспорте, покидания жилища при отсутствии отдельно оговорённых исключительных обстоятельств расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность по ст. 20.61 КоАП РФ, — рассказали в полиции.
По этой статье гражданину может быть выписано предупреждение или штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение по данной статье штраф составит от 15 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, в случае если у гражданина есть подозрение или подтверждённый коронавирусный диагноз либо он контактировал с инфицированным, то за нарушение изоляции его привлекут к ответственности по статье 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих". Данная статья предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей. По ней же россиян могут привлечь и в случаях бездействия: если они уклоняются от тестирования при подозрении на CoViD-19, не сообщили о возвращении из-за границы, месте регистрации и фактическом месте жительства, а также в случае необращения к врачам при ухудшении состояния здоровья.