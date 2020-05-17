В Роспотребнадзоре рассказали, может ли закаливание защитить от коронавируса

Регулярные закаливания, безусловно, положительно влияют на общую сопротивляемость организма различным болезням, однако в случае с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной, этого эффекта может быть недостаточно. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

— Одно дело — повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания (или закаливания), другое дело — непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний, — сказал он в интервью "Российской газете".

По словам Лебедева, при достаточно высокой инфицирующей дозе вируса вероятность заболевания практически гарантирована. Положительный момент от закаливания в этой ситуации заключается в том, что подготовленный организм лучше справляется с инфекцией и болезнь протекает в более лёгкой форме и менее продолжительно, также снижается вероятность и частота осложнений.