Губернатор Чукотки передал свою зарплату на помощь в профилактике CoViD-19

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин перечислил свою зарплату на покупку приборов для термометрии и на технические средства для дистанционного обучения детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщает правительство региона на официальной странице во "ВКонтакте".

— Губернатор перечислил свою заработную плату на помощь в профилактике коронавируса. Эти средства глава региона попросил направить на приобретение и безвозмездную передачу образовательным организациям стационарных приборов для термометрии, обеспечение техническими средствами для удалённого обучения детей из малообеспеченных семей, — говорится в сообщении.