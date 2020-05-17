"Выкручивание тела". Звезда сериала "Кухня" рассказала, как переболела коронавирусом

Популярная российская актриса Мария Горбань призналась подписчикам в "Инстаграме", что вместе со всей семьёй переболела коронавирусной инфекцией. По её словам, она не хотела рассказывать об этом, но передумала после получения последних результатов обследования, которые не выявили заболевания.

— Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель, — написала она.

После этого Горбань прошла тест на коронавирус и компьютерную томографию, которая выявила воспаление лёгких. По словам актрисы, она была не из тех людей, кто "особо паниковал" из-за новостей о вспышке коронавируса, но тем не менее самоизолировалась за город на два месяца. И в какой именно момент заболела, точно сказать не может.

— Главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю! — написала Мария.