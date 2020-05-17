В Приморье число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек

В Приморском крае за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В Приморье зарегистрировано всего 1268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 жителю края положительный диагноз поставили в последние сутки. Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории — это Владивосток, Находка и Арсеньев, — рассказала заместитель руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что наибольшее число случаев заболевания коронавирусом происходит в местах массового скопления людей, к примеру на городских пляжах и в общественном транспорте. Глава края также призвал граждан продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и регулярно мыть руки.