Профессор из США заявила о росте числа разводов и случаев домашнего насилия из-за пандемии

Условия, в которых оказались многие жители нашей планеты, поспособствуют тому, что, когда будут сняты последние самоизоляционные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, земляне столкнутся с ростом числа разводов и, как ни странно, увеличением рождаемости. Об этом заявила профессор Невадского университета Кэтрин Хэртлайн.

— Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости, — приводит её слова РИА "Новости".

Отмечается, что её заявления о росте числа новорождённых в обозримом будущем подтверждаются расчётами руководителя программы вычислительной социологии Ричарда Эванса, хотя, конечно, говорить о рекордном росте показателей не приходится. По его данным, прирост составит порядка 2%, так что Америка едва ли увидит беби-бум, специалисты называют это скорее беби-всплеском.

По словам Хэртлайн, рост рождаемости произойдёт в любом случае, даже несмотря на повсеместные экономические сложности. Это случится, поскольку "расстояние имеет значение" и находящиеся долгое время в одном помещении пары рано или поздно, но займутся воспроизведением потомства. Примерно по этой же причине многие счастливые союзы могут рухнуть, уверена она.

– Когда ограничения будут сняты и появится возможность уехать из дома, мы сможем увидеть больше поданных документов на развод, – сказала она.

Хэртлайн также указывает, что пандемия коронавируса в целом приведет к обострению существующих в обществе проблем и усилению неравенства, особенно среди наименее защищённых слоёв общества. Социальное расслоение ещё сильнее усугубится ростом безработицы и расизма.