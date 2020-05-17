Экономист заявил, что мировую экономику ждёт коллапс при текущем положении дел с коронавирусом

Мировая экономика может рухнуть в обозримом будущем, если власти разных стран не разрешат возобновить свою деятельность всем компаниям, что были временно закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил венчурный инвестор и управляющий партнёр компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк, передаёт РИА "Новости".

— Из-за общей ситуации многие компании обнулят и обесценят свои активы, из-за чего могут вырасти задолженности, размер которых будет зависеть от отрасли. И если ограничения (карантин и запрет на работу компаний) продолжатся в третьем квартале, то вся экономика будет в большой беде, — сказал он.

Эксперт уверен, что осложняют ситуацию разные подходы стран к поддержке тех или иных отраслей экономики, а также ведение дел по прежним, устаревшим из-за вспышки коронавируса моделям. По его словам, первыми из вынужденной паузы выйдут промышленные предприятия, а вот общепит, скорее всего, задержится на карантине дольше.