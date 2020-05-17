Тест на антитела к коронавирусу в Москве через несколько недель сможет сдать любой желающий

В Москве через 2–3 недели любой желающий сможет оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

— После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трёх недель, — сказал он.

Собянин отметил, что сейчас идёт активная работа в этом направлении, и, возможно, удастся сделать всё задуманное раньше.

С 15 мая в Москве начала работать программа тестирования жителей города на наличие антител к CoViD-19. Каждые несколько дней до 70 тысяч человек будут получать приглашения пройти исследование.