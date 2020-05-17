Россияне стали активнее скупать противовирусные препараты в начале 2020 года

В России за первый квартал на 21% выросли продажи противовирусных препаратов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные публикует RT со ссылкой на DSM Group.

Всего за первые три месяца 2020 года было продано 38,4 миллиона упаковок лекарств, тогда как годом ранее продали лишь 31,7 миллиона.