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В США 11 пожарных пострадали в результате мощного взрыва в магазине вейпов — видео

Они получили ожоги и травмы различной степени тяжести.

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В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, 11 пожарных тяжело пострадали в ходе проведения операции по тушению возгорания в оптовом интернет-магазине по продаже систем нагревания табака и вейпов. Когда огнеборцы прибыли на место и начали ликвидировать огонь, произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба городской пожарной службы.

Пожарные вошли в погоню за очагом пожара, когда произошёл сильный взрыв. По радио был передан сигнал SOS, и были обнаружены многочисленные пожарные с серьёзными травмами, — говорится в сообщении.

По данным департамента, в общей сложности на место происшествия была выдвинута спецтехника и более 230 человек личного состава, из которых также были сформированы медицинские бригады для помощи и транспортировки пострадавших. Пламя удалось локализовать спустя почти два часа после поступления первого сигнала, от взрыва пострадало 11 сотрудников.

Отмечается, что возгорание произошло в магазине, который занимался оптовой продажей вейпов и прочих подобных гаджетов, что вызывает "серьёзную обеспокоенность". В ведомстве сообщили о проведении серьёзного расследования по этому поводу.

Ранее Лайф сообщал, что спасателям из Санкт-Петербурга, которые вызволяли людей из пожара в "красной зоне" больницы Святого Георгия, придётся сдать тест на коронавирус и уйти на карантин.

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