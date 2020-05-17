В США 11 пожарных пострадали в результате мощного взрыва в магазине вейпов — видео

📹 | Another footage from #LosAngeles shows a large fire burning in the city.pic.twitter.com/arxBLh7njZ — EHA News (@eha_news) May 17, 2020

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, 11 пожарных тяжело пострадали в ходе проведения операции по тушению возгорания в оптовом интернет-магазине по продаже систем нагревания табака и вейпов. Когда огнеборцы прибыли на место и начали ликвидировать огонь, произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба городской пожарной службы.

— Пожарные вошли в погоню за очагом пожара, когда произошёл сильный взрыв. По радио был передан сигнал SOS, и были обнаружены многочисленные пожарные с серьёзными травмами, — говорится в сообщении.

По данным департамента, в общей сложности на место происшествия была выдвинута спецтехника и более 230 человек личного состава, из которых также были сформированы медицинские бригады для помощи и транспортировки пострадавших. Пламя удалось локализовать спустя почти два часа после поступления первого сигнала, от взрыва пострадало 11 сотрудников.

Отмечается, что возгорание произошло в магазине, который занимался оптовой продажей вейпов и прочих подобных гаджетов, что вызывает "серьёзную обеспокоенность". В ведомстве сообщили о проведении серьёзного расследования по этому поводу.