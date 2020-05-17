В воскресенье жителей Москвы ожидает переменная облачность и небольшой дождь

В воскресенье в российской столице ожидается переменная облачность, в некоторых местах пройдёт небольшой дождь. Температура днём поднимется до плюс 14–16 градусов, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она опустится до семи градусов выше нуля. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.