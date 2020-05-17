Nissan собирается закрыть производство автомобилей Datsun

Японская автомобильная компания Nissan планирует сократить расходы на более чем 2,8 миллиарда долларов, закрыв ряд своих заводов, и окончательно прекратить производство бюджетного автомобиля бренда Datsun. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученную от своих источников трёхлетнюю "дорожную карту" компании.

По их данным, руководство Nissan хочет сократить затраты во множестве сфер, чтобы получить дополнительные деньги на разработку новых моделей машин и сопутствующих технологий для них. В результате компания может закрыть 13 заводов, а загрузка оставшихся вырастет с 65 до 80%.

Стоит отметить, что по бренду Datsun есть некоторые противоречия: из России он уходить не планировал, а в Индии и вовсе готовится к премьере обновленный хетчбэк Datsun redi-GO.