"Из разряда больших, хороших, но надежд". Попова оценила возможность отдыха на курортах РФ в этом сезоне

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность отдыха россиян на курортах страны пока находится в категории надежд. Об этом она сказала в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

— Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — сказала она, отвечая на вопрос о туристическом сезоне на российских курортах.