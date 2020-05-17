НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Из разряда больших, хороших, но надежд". Попова оценила возможность отдыха на курортах РФ в этом сезоне

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока необходимо смотреть на результаты ближайших недель.

96

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность отдыха россиян на курортах страны пока находится в категории надежд. Об этом она сказала в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — сказала она, отвечая на вопрос о туристическом сезоне на российских курортах.

Ранее в правительстве сообщили, что начало сезона внутреннего туризма в стране зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Выбор редакции

Loading...