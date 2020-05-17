Лоза восхитился патриотизмом участников Евровидения от Украины

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал состоявшееся накануне "специальное" Евровидение, которое было проведено в онлайн-формате, и отдельно отметил участников от Украины среди остальных конкурсантов. Об этом он написал в своём профиле в "Фейсбуке".

— Мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик, — пишет Лоза.

При этом он отметил, что немногие участники предпочитают исполнять композиции на родном языке, хотя, по его словам, в случае с хозяевами конкурса — Нидерландами — это оказалось "весьма приятным на слух". Музыкант также похвалил новый формат конкурса, который "не напрягал" ложным пафосом, шутками ведущих и прочими своими нюансами.

— Двадцать секунд на песню — вполне достаточно для одинаковых английских поделок, — уверен Лоза.